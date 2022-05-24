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Dolar fiyatlarında son durum

24.05.2022 - 09:57
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 24 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,03 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,12 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 15,77 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 15,97 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15,9170 TL seviyesini, en yüksek ise 16,0500 TL seviyesini görürken; kur saat 09:49 itibarıyla 16,0351 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,1460 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,1237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,1827 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında yükselişle 102,19 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0687 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,04 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,75 seviyesinde bulunuyor.

 


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