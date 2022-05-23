23 Mayıs döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15,96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.93 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 15,87 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 15,95 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15,8720 TL seviyesini, en yüksek ise 15,9720 TL seviyesini görürken; kur saat 09:09 itibarıyla 15,9636 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16,9440 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.9310 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,0511 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.44 oranında yükselişle 102,70 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0604 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,60 seviyesinde bulunuyor.

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