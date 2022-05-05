5 Mayıs dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,72 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün günü 14,73 TL seviyesinde tamamlarken; yeni güne 14,76 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14,7010 TL seviyesini, en yüksek ise 14,8180 TL seviyesini görürken; kur saat 09:35 itibarıyla 14,8188 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,7460 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,7235 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,6075 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında düşüşle 102,72 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0598 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,29 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,67 seviyesinde bulunuyor.

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