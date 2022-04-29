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Dolar fiyatlarında son durum

29.04.2022 - 10:14
29 Nisan dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14,78 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14,7570 TL seviyesini, en yüksek ise 14,8240 TL seviyesini görürken; kur saat 10:00 itibarıyla 14,7968 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,6210 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,5995 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,5514 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,42 oranında düşüşle 103,19 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0540 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20,88 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,56 seviyesinde bulunuyor.

 


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