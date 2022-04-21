21 Nisan dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.67 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.04 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.67 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14.6560 TL seviyesini, en yüksek ise 14.6860 TL seviyesini görürken; kur saat 11:00 itibarıyla 14.6770 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.0710 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.0452 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2093 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.56 oranında düşüşle 99.82 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0922 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.24 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.74 seviyesinde bulunuyor.

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