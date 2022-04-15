Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 15 Nisan güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.63 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.82 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.62 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14.5870 TL seviyesini, en yüksek ise 14.6430 TL seviyesini görürken; kur saat 10:17 itibarıyla 14.6388 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.8670 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.8237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.6327 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.20 oranında düşüşle 100.52 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0807 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.48 seviyesinde bulunuyor.

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