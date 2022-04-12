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Dolar fiyatlarında son durum

12.04.2022 - 10:02
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 12 Nisan döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.67 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.95 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.68 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.67 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ikinci işlem gününde en düşük 14.6440 TL seviyesini, en yüksek ise 13.6840 TL seviyesini görürken; kur saat 09:48 itibarıyla 14.6793 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.9890 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.9574 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.1074 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.20 oranında yükselişle 100,13 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0866 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.87 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.78 seviyesinde bulunuyor.

 


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