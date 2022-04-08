  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Dolar fiyatlarında son durum

08.04.2022 - 10:18
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.74 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14.7220 TL seviyesini, en yüksek ise 14.7690 TL seviyesini görürken; kur saat 10:11 itibarıyla 14.7462 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.0630 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.0237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2327 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.17 oranında yükselişle 99.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0855 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.75 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.74 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.380 Değişim: 1,49% Hacim : 23.853 Mio.TL Son veri saati : 13:21
Düşük 2.361 08.04.2022 Yüksek 2.384
Açılış: 2.361
14,7471 Değişim: 0,07%
Düşük 14,7221 08.04.2022 Yüksek 14,7691
Açılış: 14,737
16,0494 Değişim: 0,01%
Düşük 15,9947 08.04.2022 Yüksek 16,0764
Açılış: 16,0485
917,12 Değişim: 0,24%
Düşük 913,84 08.04.2022 Yüksek 918,08
Açılış: 914,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.