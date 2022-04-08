dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.74 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14.7220 TL seviyesini, en yüksek ise 14.7690 TL seviyesini görürken; kur saat 10:11 itibarıyla 14.7462 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.0630 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.0237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2327 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.17 oranında yükselişle 99.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0855 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.75 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.74 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler