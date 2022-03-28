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Dolar fiyatlarında son durum

28.03.2022 - 10:21
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 28 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 14.83 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde en düşük 14.8040 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8520 TL seviyesini görürken; kur saat 10:14 itibarıyla 14.8505 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.3220 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.2610 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.5360 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.39 oranında yükselişle 99.18 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0951 seviyelerinde hareket ediyor.

 


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