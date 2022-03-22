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Dolar fiyatlarında son durum

22.03.2022 - 10:13 | Son Güncelleme :
22 Mart dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.82 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.81 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.7880 TL seviyesini, en yüksek ise 14.8420 TL seviyesini görürken; kur saat 10:05 itibarıyla 14.8226 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.3660 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.2686 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.4699 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.42 oranında düşüşle 98.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0966 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.41 seviyesinde bulunuyor.

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