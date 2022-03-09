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Dolar fiyatlarında son durum

09.03.2022 - 10:10 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 9 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.62 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.07 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.54 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.4340 TL seviyesini, en yüksek ise 14.6670 TL seviyesini görürken; kur saat 13:51 itibarıyla 14.6288 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.1180 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.0737 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2827 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.55 oranında düşüşle 98.50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0975 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.32 seviyesinde bulunuyor.

 


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