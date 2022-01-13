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Dolar fiyatlarında son durum

13.01.2022 - 11:50
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 13 Ocak güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.53 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.72 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.53 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.1500 TL seviyesini, en yüksek ise 13.6720 TL seviyesini görürken; kur saat 11:29 itibarıyla 13.5388 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6820 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5537 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.6327 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.16 oranında düşüşle 94.76 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1475 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.02 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.73 seviyesinde bulunuyor.

 


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