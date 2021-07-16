dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 16 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, gün içerisinde 8,50 TL seviyesinin altına gerileyerek geçtiğimiz bir ayın en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda 8.51 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 10.09 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Türkiye piyasaları, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle kapalı olurken, dolar kuru uluslararası piyasalarda 8.53 TL seviyesine kadar geriledi. Haftanın son işlem gününde de düşüşünü sürdüren dolar kuru, psikolojik seviye olan 8.50 TL seviyesinin altını görerek 16 Haziran tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi.

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Dolar kuru, bu hafta dünya genelinde ortalama yüzde 0,7 oranında değer kazanırken; Türkiye'de Yüzde 1,5 oranında değer kaybetti. Uzmanlar bu değer kaybında, yatırımcıların Kurban Bayramı öncesi duyulan ihtiyaçlardan dolayı satış yapmasının etkili olduğunu belirtti.

Dün günü 8.56 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni güne yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en düşük 8.4868 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5831 TL seviyesini gördü. Dolar, saat 14.25 itibarıyla yüzde 0,56 oranında düşüşle 8.5178 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 10.0570 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.0988 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.7976 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.09 oranında yükselişle 92.70 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1803 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.73 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi takip edilecekken; yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

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