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Dolar fiyatlarında son durum

19.05.2021 - 10:33
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 19 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.39 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.27 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.34 TL seviyesinde hareket ederken; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün Asya piyasalarında güne 8.35 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.3528 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3939 TL seviyesini görürken; kur saat 10.26 itibarıyla 8.3929 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.2770 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.2758 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.9227 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında düşüşle 89.73 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2235 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.24 seviyesinde bulunuyor.


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