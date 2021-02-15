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Dolar fiyatları 7.00 TL'nin altını gördü

15.02.2021 - 09:18 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 15 Şubat dolar fiyatları

Dolar fiyatları, psikolojik seviye ve geçtiğimiz 6 ayın en düşük seviyesi olan 7.00 TL'nin altına gerilerken; şu dakikalarda 6.96 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise, 8.44 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar fiyatları, psikolojik seviye olan 7.00 TL'nin altına gerileyerek, 5 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviye olan 6.9449 TL'yi görürken; bugün içerisinde en yüksek 7.0383 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verdiği güçlü mesajlar, Türkiye'nin risk priminin 300 baz puanın altındaki seyrini sürdürmesi ve Türkiye’ye sıcak para girişleri ile gerilerken; saat 16.46 itibarıyla yüzde 1.05 oranında düşüşle 6.9612 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.4300 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.4472 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6803 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.03 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.02 TL seviyesinden tamamlamıştı.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.10 oranında düşüşle 90.37 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2127 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.81 seviyesinde bulunuyor.

KURDA GERİLEME ETKİSİNİ İZLEMEYİ SÜRDÜREBİLİRİZ
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına bağlılık taahhüdü, fiyat istikrarı vurgusunun ön plana çıkmasından başlayan süreç ile beraber pozitife çevrilmiş olan algı, Türk Lirasının değer kazancının altında yatan sebepler olarak öne çıkıyor. Ortodoks tarzda para politikalarının uygulanmaya konmasıyla beraber, enflasyonla mücadele için direkt bir parasal sıkılaştırma yapan Merkez Bankası, bu politikasını uzun süre sürdüreceğinin yönlendirmesiyle beraber dezenflasyon süreci için politika sürekliliği vurgusunu öne çıkarmış durumda. Faizlerin dezenflasyon sağlayacak derecede yüksek olmaya devam edeceği beklentisi ve bunun orta vadeli bir politika olarak benimsenmesi durumu lirayı diğer daha düşük faizli paraların önüne çıkartıyor ve carry traderlar bu faiz farklarından yararlanıyor. 

Yabancı finans kurumları dolarTL tahminlerini aşağı çekmiş durumda... Kurda gerileme etkisini izlemeyi sürdürebiliriz. Merkez Bankası’nın rezervleri güçlendirme aşamasında döviz tamponlarını takviye edeceği süreçte ise biraz bu düşüş etkisi yavaşlayacaktır. Bu hafta Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı var. Genel beklenti faizde değişiklik olmayacağı yönünde ama enflasyonda artış eğilimi sürüyor ve MB’nin proaktif bir sıkılaşma hamlesiyle faizi 100 baz puan (bps) artırabileceğini düşünüyoruz. Merkez Bankasının sıkılaşma yönündeki yönlendirmesi ve politika açıklamalarındaki ayrıntılar da elbette kritik olacaktır.

 


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