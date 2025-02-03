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DOLAR, EURO DÖVİZ KURU FİYATLARI 3 ŞUBAT 2025 || Bugün Dolar, Euro, sterlin ne kadar, kaç TL?

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#Döviz Kuru Fiyatları 2025#Dolar Ne Kadar#Euro Kaç Tl
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 16:04

Döviz kuru fiyatları, 3 Şubat 2025 haftanın ilk gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,8470'ten tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması küresel piyasalarda satış baskısı oluşturdu. Peki bugün Dolar, Euro, sterlin ne kadar, kaç TL? İşte güncel döviz kuru fiyatları...