DOLAR, EURO DÖVİZ KURU FİYATLARI 3 ŞUBAT 2025 || Bugün Dolar, Euro, sterlin ne kadar, kaç TL?

Dolar, Euro ve Sterlin son durum, döviz yatırımcısının gündeminde. ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında oluşan satış baskısı varlık fiyatlarında etkili oluyor. Yürürlüğe 4 Şubat'ta girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararından sonra gelen tepkilerle ticaret savaşlarının fitilinin ateşlendiğini ifade ederek, ticari yaptırımlara yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi. İşte 3 Şubat 2025 güncel döviz kuru fiyatları