Bitcoin ilk defa 23 bin doların üzerinde!

17.12.2020
Yusuf Topçu
Yılın son FOMC toplantısı dün yapıldı ve Fed başkanı Powell, aylık 120 milyar dolar varlık alımına devam edileceğini açıkladı. Toplantıda faizlerin 2023 yılına kadar 0 seviyesinde kalmaya devam etmesinin kesin olduğu ve süratle başlayan aşılanma süreciyle birlikte 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren ekonomik toparlanmanın hız kazanacağı belirtildi.

Toplantı öncesindeki beklentilerle yukarı yönde hareketlenmeye başlayan altın ve kimilerinin ‘dijital altın’ olarak tanımladığı Bitcoin 2021 ve devamında süreceği kesinleşen devasa miktarda parasal genişlemeleri fiyatlıyor. Altın ons fiyatı geçtiğimiz haftalarda 1770 dolardan başladığı hareketine devam etmekte ve bugün 1880 doların üzerini gördü. Dolar/TL’de uzunca bir süredir 7.80 TL’nin çevresinde bulunulduğu için de gram altın fiyatındaki değişim ile ons altın aynı bantta hareket ediyor.

Bitcoin ise 2017’deki rekoru olan 19 bin 800 doları geçtiğimiz hafta kırmaya çalışmış ve ardından geri çekilmişti. Dün 20 bin doları geçen kripto paranın yükselişi, Fed toplantısıyla birlikte hız kazanarak yüzde 15’e yaklaştı ve Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 23 bin 397 dolara kadar yükseldi.

Daha önce altının, Bitcoin sebebiyle uzun süre acı çekeceğini söyleyen JPMorgan bu hafta da Bitcoin’e ek 600 milyar dolar ek talebin gelebileceğini söyledi. Mevcut piyasa değeri 400 milyar doların üzerinde olan BTC için gelebilecek denilen bu miktarın kurumsal yatırımcılar, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri olabileceği ihtimaller dahilinde… 

Bu kurumsal yatırımcı portföylerinin yüzde 1 gibi bir rakamının BTC’ye geçirilmesi durumunda bahsi geçen miktarlardaki talebin oluşması çok da gerçek dışı değil. JPMorgan fiyat vermekten imtina eder gibi yapmış olsa da mevcut piyasa değeri ve ek talep yan yana koyulduğunda çok kaba bir hesapla kurumun Bitcoin hedef fiyatı 50 bin doların üzerinde diyebiliriz.

Tekrar hatırlatalım; yüzde 100 dijital olan Bitcoin ve benzeri kripto paraların dayanak varlıkları veya arkalarında merkezi otoriteleri bulunmamaktadır. Kripto paraların 2008 Mortgage krizinin ertesinde ortaya çıkmasının ve var oluşunun altında yatan felsefesi de buradan gelmektedir. Network’e dahil tüm kullanıcıların ortak kullandığı bir sistem. Ancak merkezi otoritesi olmamasının bir doğal sonucu da değeri teknik olarak her an 0 dolara inebilmesi mümkün olan bu kripto paraların günün birinde yok olması durumunda hesap sorabileceğiniz hiçbir muhattabın bulunamayacak olması…

 

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