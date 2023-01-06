Dolar endeksi güçleniyor

ABD ekonomisinden güçlü verilerin geldiğini görmekteyiz. Dün ADP tarım dışı istihdam 150 bin beklenirken 235 bin geldi ve güçlü bir sinyal verdi. Haftalık işsizlik başvuruları ise son 14 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu veriler dolar endeksini yukarı çekerken, riskli varlıkları ise baskıladı.

Bugün ABD’den gelecek olan istihdam piyasası verileri önemli olacaktır ve sert harekete neden olabilir. İşsizlik oranının %3.7’de kalması bekleniyor. Tarım dışı istihdamın 200 bin, ortalama saatlik kazançların ise yıllık olarak %5.0 artış göstermesi bekleniyor. Bu veriler de dünkü veriler gibi pozitif gelirse Fed’e yönelik faiz artırım beklentilerinin 25bps yerine 50bps olarak değişmesini beklerim. Bu durum dolar endeksi ve 10 yıllık faizleri yukarı çekecekken, riskli varlıkları baskı altında tutacaktır. Zayıf bir istihdam verisinde piyasalar biraz nefes alır.

Dolar endeksinde Mayıs 2021’den gelen yükselen trendi izliyorum. Bu trendin destek bölgesi 102.50’den geçiyor. Bu açıdan baktığımızda 102.50 üzeri kalındığı sürece görünüm yukarı kalacaktır. Tabii bu yükselişlerin verilerle de desteklenmesi gerekiyor.

Majör borsalara baktığımızda ise özellikle ABD borsalarında baskının sürdüğünü görüyoruz. Teknoloji şirketlerinde yaşanan sıkıntılı durumlar Nasdaq endeksini baskı altında tutuyor. Buna benzer şekilde S&P endeksinde de baskı ön planda. Dolar endeksi güçlü durduğu sürece küresel bazda risk iştahının düşük kalmasını beklerim.