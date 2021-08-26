Merkez Bankalarının İnzivası: Jackson Hole

26.08.2021
Emre ÇAYIRLI
  • Emre ÇAYIRLI
  • ALB Forex Araştırma Müdürü
Kansas Fed tarafından 1978 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve neredeyse G20 içinde yer alan tüm ülkelerin merkez bankası başkanlarının davet edildiği Jackson Hole toplantısı, önceki yıllarda önemli ekonomik açıklamalara sahne olduğu için bu yıl da dikkatleri üzerine çekiyor.

Toplantıya ilişkin yapılan son değişiklik ise beklentilerde değişim yaşanmasına neden oldu. Delta varyantının hızla yayılması, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Jackson Hole toplantısının sanal ortamda yapılmasını zorunlu kıldı. Kansas City Fed’in düzenlediği sempozyumun iki gün süreyle bu hafta sonu yapılması beklenirken, tek güne indirilmesi ve uzaktan katılım ile düzenlenmesine karar verilmesi Fed’in tahvil alım programına dair vereceği düşünülen mesajın da ileri bir tarihe öteleneceği beklentisini fiyatlara yansıtmaya başladı.

Haziran ayı Fed toplantısı sonrasında politika yapıcıların faiz artışına ilişkin öngörülerinin önceki toplantılarda yapılan projeksiyonlara göre erken bir tarihe çekilmiş olması, yakın zamanda parasal sıkılaşmaya başlanabileceği beklentisi yarattı. Aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla kısıtlamaların kalkması ekonomik faaliyetlerde canlanma yaratıp yaz döneminde ABD’de açıklanan makro ekonomik verilerinin olumlu yönde gelişmesine neden oldu, Fed’in yakın dönemde para politikasında değişime gideceği beklentisi dolar endeksinin son üç ayda yüzde 5 yakın değer kazanmasına zemin hazırladı. Yaşanan bu gelişmeler ise Jackson Hole toplantısının önemini artırıp, Fed’in eylül ayında yapacağı toplantı öncesinde “sıkılaşma sinyalinin verilebileceği yer Kansas olur mu?” sorusunu gündemde tutup ABD dolarının değer kazanmasına zemin hazırladı. Delta varyantı ve istihdam piyasasının gelişimine yönelik belirsizlik ise toplantı öncesinde beklentilerin ayrışmasına neden oldu.

Hatırlanacak olursa özellikle 2008 sonrasında Fed başkanı B.Bernanke’nin para politikasına yönelik önemli açıklamalarını duyduğumuz Jackson Hole’de 2014 yılında ECB başkanı M.Draghi’nin para politikasına ilişkin yol haritası açıkladığı yer olarak merkez bankalarının politikalarının belirlenmesinde önemli bir yeri var. Bundan dolayı Fed’den beklenen şahin söylem her ne kadar ötelenmiş olsa da yaşanabilecek sürprizlere karşı dikkatli olmak da gerekiyor.  Diğer yandan BoE ve ECB başkanlarının da toplantıya katılmayacak olması önem derecesini düşüren diğer bir değişken olarak düşünülebilir.

Bugüne gelindiğinde Fed üyelerinin özellikle istihdam piyasasının seyrine ilişkin ortak bir görüşte olmaması ve delta varyantının neden olduğu endişe dolayısıyla Jackson Hole toplantısına yönelik beklentiler değişim gösteriyor. Bununla birlikte Fed başkanı J.Powell’ın yarın akşam Türkiye saatiyle 17.00’de yapacağı açıklama öncesinde kararsızlığın devam ettiği ve finansal piyasalarda risk almak istemeyen yatırımcıların beklemeye geçtiği görülüyor. Son dönemde geçici mi kalıcı mı sorusunun yanıtsız kaldığı yüksek enflasyon ile ilgili olarak yapılacak değerlendirmeler ileriye dönük beklentileri şekillendiren en önemli husus olacak. Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamaların zemin hazırladığı üretim kesintileri, istihdam piyasası için de risk unsuru olarak kalmaya devam ediyor. Diğer yandan enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan yükselişin de destek verdiği TÜFE ve ÜFE oranlarına ilişkin yapılacak değerlendirme, para politikasına yönelik yeni beklentilerin şekil kazanmasına yardımcı olacak. Para politikasına yönelik yeni bir söylem duyar mıyız bilinmez ama toplantı sonrasında piyasalar yeniden şekillenmeye başlayacak. Bu nedenle tüm gözler, Jackson Hole toplantısından çıkan ve önümüzdeki yıllarda para ve ekonomi politikaları için herhangi bir sinyal gönderen Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında olacak.

Ons Altın Teknik Görünüm

2019 yılında 1300 dolar bölgesinden başlayan yükseliş trendiyle tarihi zirvesi olan 2070 dolar seviyesinden başlayan düşüş trendleri arasında sıkışan ons altın fiyat bu hafta 1800 doların üzerine test etmiş olsa da kalıcılık sağlayamadı. Bundan sonraki süreçte Fed’in parasal genişlemeye bir süre daha devam etmesi halinde ons altın fiyatının 1830 ve 1870 dolar seviyelerine yükseldiğini görebiliriz. Fed’den sıkılaşma adımları atılması durumunda ise 1750 ve 1700 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Euro/Dolar Teknik Görünüm

Son bir yıldır 1.16 ile 1.23 arasında hareket eden EUR/USD paritesi son dönemde güç kazanan ABD Dolarının etkisiyle destek bölgesine yakın hareket ediyor. Kısa vadeli düşüş kanalı içinde bulunan parite hareketi için 1.16 bölgesi kritik bir destek seviyesi. Kırılması halinde satış baskısında artış yaşanabilir. Yukarı alanda ise 1.19 ve 1.20 bölgeleri direnç olarak izlenebilir. 

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