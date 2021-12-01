Avrupa Birliği Çıkmaza Giriyor

Euro Bölgesi ekonomisi yeni varyant endişesi ve kış ayları öncesinde enerji piyasasında yaşanan belirsizliklerin etkisiyle daha zor bir döneme giriyor. Omicron varyantının ekonomik görünümü bulandırması ve küresel tedarik zincirine ilişkin yaşanan endişeler Euro Bölgesi ekonomileri üzerinde baskı oluşturma devam ederken, açıklanan enflasyon rakamlarının da yükselmeye devam etmesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikasına dair belirsizlikleri artırmış durumda. Yüksek enflasyon oranına karşı büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü riskler de Avrupa Merkez Bankası'nın karşı karşıya olduğu zorluğun altını çiziyor.

Yükselen Enflasyon Harcanabilir Geliri Azaltıyor

Avrupa ekonomisi, enerji fiyatların yükselişini sürdürmesi ve vaka sayılarındaki canlanmanın neden olabileceği kısıtlama tehdidiyle birlikte kasvetli bir kışa giriyor. Enerji fiyatlarının artması ve kısıtlamaların mal arzı üzerinde neden olabileceği baskıyla enflasyonda yükselişin sürmesi, hane halkı gelirlerinde azalmaya neden olup Euro bölgesi ekonomisine yönelik aşağı yönlü riskleri artırıyor.

Euro bölgesi enflasyonu Kasım'da rekor kırdı ve ekonomistler arasındaki en yüksek tahminleri bile geride bıraktı. Artan enerji maliyetleri enflasyon oranında yaşanan artışın ana unsuru olmaya devam ederken, açıklanan rapor enflasyonda yaşanan yükselişin altında yatan baskıların beklenenden daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Euro bölgesi yıllık enflasyonunun, Ekim ayındaki yüzde 4,1'den Kasım ayında yüzde 4,9'a çıkması beklenen ön değerlendirme raporuna göre, enerji maliyetlerinde yaşanan yükseliş ana etken olmaya devam ediyor. Raporun detaylarına bakıldığında hem imalat hem de hizmet sektörlerinde görülen fiyat artışının, son yirmi yılın en hızlı yükselişini kaydetmesinin beklendiği anlaşılmakta. Gıda fiyatlarında yaşanan artışın ise yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye yükselmesi bekleniyor. Piyasa aktörlerinin daha fazla endişe duymasına sebep olan çekirdek enflasyon oranının da yüzde 2'den yüzde 2,6'ya yükselmesi bekleniyor.

Eurostat'ın açıkladığı veriler, ECB’nin 2022 yılı enflasyon beklentileriyle örtüşmemekle beraber enerji krizi yaşama ihtimali bulunan AB ekonomisine yönelik riskleri ve endişeleri artıracaktır.

Enerji Sorunu Yaşanabilir

Enerji fiyatında yaşanan artışla Almanya enflasyon oranının yüzde 6’ya yükselmesinin ardından, yüzde 9,3 artışla Litvanya’da da Avrupa Bölgesinin en yüksek enflasyon artışı kaydedildi. Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa’da ise enflasyon oranı yüzde 3,4 olarak açıklandı. Beklentilere bakıldığındaysa aralık ayında da yükselişin sürebileceği görülüyor.

Maliyet krizlerine sebebiyet verebilecek enerji fiyat artışı, sıcaklıklar düşmeye başladıkça daha da kötüleşmeye başlayabilir. Geçen ay İngiltere'de yaşanan fiyat artışı, bazı sanayi şirketlerini üretimi yavaşlatmasına ve devlet yardımı talep etmesine neden olmuştu. Vaka sayısı artarken enerji maliyetlerin yükselmesi, AB ekonomisindeki gelişimi yavaşlatabilir.

Komşu ülkeler için önemli bir elektrik ihracatçısı olan Fransa’dan gelen haberler, pandemi nedeniyle bazı reaktörlerin bakımın gecikmesinden dolayı nükleer istasyonların eksik kapasiteyle çalıştığını belirtiyor. Doğal gaz fiyatlarındaki sert artışa karşın AB’deki yakıt depolarının normalden daha düşük stok bulunduğuna yönelik haberler de endişeleri artırmaya devam ediyor. Kış aylarında ısınmak ve elektrik üretimi için doğalgaz talebin artması halinde Avrupa’da enerji sıkıntısı yaşanabilir.

Arz tarafında, Rusya'nın bundan sonra ne yapacağı kilit rol oynayacak. Başkan Vladimir Putin , piyasayı istikrara kavuşturmak için Avrupa'ya daha fazla tedarikle yardım edeceğinin sinyallerini verdi, ancak Kuzey Akım 2 boru hattında akışın ne zaman başlayacağı belli değil. ABD ile Almanya arasındaki görüşmeler sonrasında akışa ilişkin engeller kalkarsa enerji sorunu nispete çözüme yaklaşabilir. Bu hafta yapılacak olan OPEC toplantısı da bu kapsamda oldukça önemli olacak.

EUR/USD Teknik Görünüm

Euro / Dolar paritesi önceki analizlerimizde belirttiğimiz Fibonacci 61,8 desteğinin altına sarkmasına rağmen son iki haftadır 1.1290 üzerinde kapanmaya devam ediyor. Uzun vadeli düşüş trendine geri dönüş hareketini tamamlayan paritede kısmi yükselişler görülebilir. 2017 sonrasında yaşanan yükseliş alanında yapılan Fibonacci hesaplamalarına göre 50,0 bölgesi 1,1450 / 1,1490 aralığında buluyor. Kısa vadeli düşüş trendinin bulunduğu 1,15 bölgesi ilk önemli direnç alanı konumunda bulunuyor. Uzun vadeli hareketlerde 1.13 altında kalınması halinde 1,10 bölgesine doğru değer kaybı devam edebilir.