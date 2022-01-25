Yine Fed Hep Fed…

Geçtiğimiz yıl verilen mesajlar doğrultusunda Fed’in bu yılın ikinci yarısından itibaren faiz artışına başlaması beklentiler dahilindeydi. Ancak, kasım ayında verilen mesaj ve tahvil alım programının daha erken sonlanacağını belirtmeleriyle, bu beklenti mayıs veya haziran toplantılarına kaydı. Bu da yetmedi, Fed yeni yılda, enflasyondaki yükselişin önüne geçmek için gerekirse daha agresif bir şekilde faiz arttırırız demeye başladı. Bu da piyasaların yeniden beklentilerini gözden geçirmesine ve böylelikle ilk faiz artışının mart ayında başlanacağı şeklinde yorumlandı. 15-16 Mart tarihlerinde toplantısı olacak ve 16 Mart akşamı biz net bir şekilde faizin artırılıp artırılmadığını görüyor olacağız.

Fed’in ocak ayı toplantısı da 25-26 Ocak tarihlerinde bulunuyor. Ben yazıyı kaleme aldığımda ocak ayı toplantısı gerçekleşmemişti. Dolayısıyla Fed’in ocak toplantısında vereceği mesajlarda mart ayı toplantısı için aslında kritik olacak. Mart ayı beklentilerini güçlendiren açıklamaların gelmesi durumunda piyasalarda Doların bir miktar daha yükselmesine ve emtialarında negatif etkilenmesine neden olabilir. İkinci bir konuda Fed’in ne kadar agresif olacağı. En son aralık ayı toplantısında yayınlanan projeksiyonlarda Fed bu yıl için üç faiz artışı öngörüsünde bulunmuştu. Ancak o günden sonra gelen açıklamalar ve enflasyondaki görünüm, Fed’in üçten fazla faiz artışına gidebileceğini güçlendiriyor.

Yabancı kurumlar bu yıl için Fed’den 6-7 faiz artışı gelebilir şeklinde raporlarını yayınlıyorlar. Aslında bu beklentiler daha çok mart ayı toplantısı sonrasında netleşebilir. Sonuçta daha önümüzde açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri bulunuyor. Beklentiler yıl içerisinde değişiklik gösterecektir. Bir yandan da faiz artışı başlamasının ardından bilanço küçültme içinde adımlar gelecektir. Kısacası bu yılda her yıl olduğu gibi Fed’in yılı olarak görülüyor. Daha çok Fed’i konuşup, yazılarda ele alıyor olacağız. Ocak ayı toplantısını görmeden yazdığımı göz önünde bulundurduğumuzda, önümüzdeki aylar için beklentiler doğrultusunda Fed’in mart ayında faiz artışına başladığını ve yıl içerisinde üçten fazla faiz artışına gidebileceğini düşünürsek, Dolar pozitif bir algı yaratacaktır. Güçlenen Dolar, gelişmekte olan ülke piyasaları açısından baskı oluşmasına neden olabilir. Geçtiğimiz yıllarda da benzer senaryoları görmüştük. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir durum, birçok gelişmekte olan ülke faiz artışına gidiyor. Türkiye’de de faiz indirimi sürecindeyiz. Türkiye üzerinde Doların güçlenmesi ekstra bir baskıya neden olabilir.

Fed dışında konuşulan bir başka konuda, Rusya-Ukrayna arasındaki tansiyonun artması ve ABD’nin Rusya’ya sert yaptırımlarda bulunacağına dair tehditlerde bulunması olarak görülüyor. Jeopolitik riskler ne yazık ki beklenmedik fiyatlamalara neden olabiliyor. Bu üçlü karşısında küresel borsalarda satışların derinleştiği gözlemleniyor. İşin siyasi tarafı olması sebebiyle alanım olmamasından dolayı bu konuya dair bir yorum yapmam güç. İşin fiyatlama kısmına baktığımda, riskler dağıldıkça, ülkeler arasındaki sorunlar azaldıkça risk iştahının daha kolay ve hızlı toparlanması beklenebilir. Bu olmadıkça salgın gibi bunu da bir risk olarak izlemeye devam ediyor olacağız.

Pandemiyle birlikte iki yılı devirdikten sonra artık ülkeler kendini toparlamaya başladı. Majör Merkez Bankalarından sıkılaşma adımlarının geleceği dönemde, ekonomik aktivitelerde de hızlı iyileşme beklentileri oldukça yüksek. Ancak bir enflasyon riski var. Dünya enflasyonla mücadele ediyor. Fed bunun için faiz artışına başlıyor ve gelişmekte olan birçok ülkenin de faiz artışına gittiği gözlemleniyor. Kısa vade için enflasyonda bir düşüş beklentisi bulunmuyor. Tedarik sıkıntılarının zamanla azalacak olması biraz enflasyon üzerindeki baskının da hafiflemesini sağlayabilir. Enerji fiyatlarını unutmamak gerek çünkü yükselen petrol fiyatları haliyle enflasyonu baskılamaya devam edebilir. Bu doğrultuda, petrol fiyatlarının bir dengeye oturması ve telaffuz edilen 3.çeyrek beklentileri için 100$ seviyelerine ulaşmaması, bir nebze de olsa enflasyonun düşüşünü destekleyebilir. Kısacası bu yıl içinde dünyanın enflasyonla mücadelesi devam edecektir. Enflasyon düşüş kaydedene kadar bizde bu yıl bu konuyla ilgili olarak çok fazla kafa yoruyor olacağız.

Borsa İstanbul için volatilitenin yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. Kritik seviyelerdeyiz. Endeks için bu yıl içinde yeni zirveler test etmesi beklentiler dahilinde bulunuyor. 4.çeyrek bilanço dönemine başlıyoruz ve açıklanacak bilançoların hisse bazlı ayrışmalara neden olması beklenebilir. Endekste ağırlığı yüksek şirketlerden iyi karlar gelmesi yeniden endeksin 2000 puan üzerindeki hareketini kolaylaştırabilir.

Kurlar cephesinde dengelenmenin bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Aralık ortasında açıklanan yeni ekonomik paketiyle birlikte kurlarda sakinleşti ve son haftalardaki köpüğün alındığı görüldü. Son günlerde, 12,00 -14,00 TL aralığında yatay bir seyir izleniyor. Zaten hatırlayacak olursak, aralık ayında TCMB’den gelen ilk müdahaleler kurun 14,00 TL seviyesine ulaşmasıyla olmuştu. Yani 14,00 TL ve üzeri pek istenilen bir seviye olmaması sebebiyle olası bu seviyenin üzerine doğru bir eğim yeniden müdahaleleri beraberinde getirebilir. Kısa vade için kurlardaki oynaklığın dindiğini ve bununda endeks üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini düşünüyorum.

Jeopolitik riskler sürdüğü için bizim açımızdan da bir risk olarak değerlendiriliyor. Türkiye şimdilik Rusya-Ukrayna için arabulucu konumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili temasları sürüyor. Ancak dışarıdaki görünüm daha da bozulur, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları devreye girer ve tansiyon daha da artarsa bu durumda Borsa İstanbul’da da satışlara neden olabilir. Enflasyon bir süre daha yüksek seviyelerde olacaktır. Enflasyondan korunma amaçlı borsa her zaman cazip bir yatırım aracı olarak bulunuyor ve bulunmaya devam edecektir. Burada önemli olan, yatırımcıların kulaktan dolma bilgilerle şirket seçmemesi olacaktır. Aracı kurumların, işlem gören şirketler hakkında detaylı raporları bulunuyor. Yatırımcıların o raporları okuyup, deneyimli kişilerden tavsiyeler alarak kendi portföylerini oluşturmaları daha sağlıklı olacaktır. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olmalarını öneriyorum. Seçtikleri şirketin; borçluluk rasyosu, nakit durumu, ihracat odaklı olup olmaması, geleceğe dönük yatırımları ve sektör içindeki payı, bunların hepsine bakılarak güzel seçimler gerçekleştirilebilir. Bu da kısa vadedeki oynaklıktan sizleri korur.

Piyasaları hareketli bir şubat ayı bekler…