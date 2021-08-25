gram altın fiyatları ne kadar? ons altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos altın yorum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 483,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 794 lira, Cumhuriyet altını 3.243 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 487,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 483,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, Cumhuriyet altını da 3.243 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün test ettiği 1.810 dolar direncinden başlayan düşüşünü bugüne de taşıyarak, önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.793 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, küresel bazda karışık gelen makro ekonomik verilerin, genişleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalabileceği beklentisiyle risk iştahını artırdığını kaydederek, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer-BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay vermesiyle de kısmen azalan risk unsurlarının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 seviyesinin önemli destek olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

YÜKSELİŞİN SÜRMESİ İÇİN 1830 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Küresel piyasalar yarın başlayacak olan Jackson Hole Sempozyum’una odaklandı. Toplantı öncesi ons altın 1800 seviyesinin hemen altında baskılı bir seyir izliyor. Cuma günü Jackson Hole’da konuşacak Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının dengeli olmaya devam etmesini bekliyorum.

Daha önceki açıklamalarında enflasyon dinamiklerinin geçici olduğu ve tam istihdam piyasasından uzak olduklarına yönelik söylemlerini radikal bir şekilde değiştirecek yeni bir dinamik olmadı. Dolayısıyla söylem değişikliği gelmeyebilir. Böyle bir durumda küresel piyasalar güvercin açıklamaları ons altında 1830 direnç seviyesine doğru yukarı yönde tepkiyle karşılayabilir.

Bu senaryoyu biraz daha şahinleştirecek en önemli etken, son dönemde varlık alım programının azaltılması yönünde görüş bildiren Fed Eyalet Başkanlarının görüşleri olur. Bu görüşler ışığında, varlık alım programının azaltımının başladığına yönelik gelebilecek bir söylem piyasalar tarafından daha şahin algılanabilir ve bu durum ons altının 1760 desteğine doğru gerilemesine zemin hazırlayabilir.

Toplantıya kadar olan süreçte ons altının 1830 direnç seviyesine doğru ataklar yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak yükseliş performansının sürmesi açısından teknik olarak 1830 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu durumun karşılanması halinde 1900 seviyesine doğru güç kazanma potansiyeli aratacaktır.

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