gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık altın yorum

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"Yukarı yön için 1815 dolar seviyesi önemli"

20.12.2021 - 10:43 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 1023 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1798 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “1815 dolar seviyesine kadar yukarı yöndeki hareket denemeleri gündeme gelebilir. Bu seviyenin aşılmasından önce bir artış ivmesine başladığını söylemek zor” değerlendirmesinde bulundu.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 953 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya rekor seviyeden başladı. Dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle tarihi rekor seviyesini 1029,27 TL seviyesine kadar yükselten altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük ise 950,66 lira seviyesini gördü. Gram altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdürürken; saat 15.47 itibarıyla yüzde 7.44 oranında yükselişle 1023,97 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1682 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 920 liradan satılıyor.

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Ons altın yatırımcısının gözü yeni haftada da ABD'den gelecek verilerde olurken; ons altın en yüksek 1804 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1794 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1798 dolardan işlem gördü.

YUKARI YÖN İÇİN 1815 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Yeni haftaya başlarken küresel tarafta geçtiğimiz haftaya kıyasla çok yoğun bir veri akışı olmayacağını görüyoruz. Bu hafta gram altın tarafındaki gelişmelerin de ons altından ziyade dolar/TL kuru tarafındaki fiyat değişimleri etkisinde kalacağını söyleyebiliriz.

Ons altın fiyatı yeni haftaya başlarken 1800 dolar üzerinde bir seyir izliyor. 1815 dolar seviyesine kadar yukarı yöndeki hareket denemeleri gündeme gelebilir. Bu seviyenin aşılmasından önce bir artış ivmesine başladığını söylemek zor.

Çarşamba günü bu haftanın en yoğun veri akışının olduğu gün. Eğer ABD ekonomisinden kuvvetli veriler alırsak bu durumda ons altının 1815 dolar seviyesine yaklaşması daha da zorlaşır. Ancak içeride 1000TL üzerine çıkan gram altın fiyatı, dolar/TL kurunun haftalık yüzde 10 üzerinde artışlar sergilemesi halinde 1100TL seviyelerine kadar çıkabilir. Haftalık görünümde gram altın fiyatının 850TL altına geri çekilmesi senaryosu şu anda yok denecek kadar az.

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