gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları, 28 Ocak altın yorum

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"Yılın ikinci yarısı altın için kritik"

28.01.2022 - 11:29 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 784 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1791 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Fed faiz artırımları sonucunda, enflasyonist baskının biraz hafifleyeceğini düşünüyorum. Bu durum da yılın özellikle ikinci yarısından itibaren, ons altın fiyatını aşağıya doğru baskılayacaktır” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara verdiği mesajların ardından başlayan düşüş eğilimini sürdürüyor. Fed sonrası Dolar endeksinde yaşanan güçlenme, ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşü hızlandırırken, ons altın haftanın son işlem gününde 1791 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1799 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.19 oranında düşüşle 1791 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 792 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 787 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 789,79 lira seviyesini, en düşük ise 783,63 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:17 itibarıyla yüzde 0.48 oranında düşüşle 784,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1295 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 325 liradan işlem görüyor.

YILIN İKİNCİ YARISI ALTIN İÇİN KRİTİK
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Fed toplantısından sonra bugünün başlangıcına kadar olan sürece baktığımızda ABD dolar endeksinde (DXY) sert bir yükseliş gördük. Fed öncesinde 96 üzerinde kalıcı olamayan DXY, şu andaki hareketi ile önümüzdeki günlerde 96 üzerinde bir kalıcılık sergileme potansiyelini barındırır görünüyor. Bu durum da ons altın fiyatının 1800 dolar altındaki seviyelerde ilerlemesi sonucunu doğuracaktır.

Fed faiz artırımları sonucunda, enflasyonist baskının biraz hafifleyeceğini düşünüyorum. Bu durum da yılın özellikle ikinci yarısından itibaren, ons altın fiyatını aşağıya doğru baskılayacaktır. Dolayısıyla şu andaki görünüme baktığımızda 1818 dolar seviyesi geçilmediği müddetçe, ons altın fiyatının yükseliş trendine geçeceğini söylemek zor. Aşağıda ise, 1792 dolar destek seviyesinin kırılıp kırılmayacağı da önemle takip edilmeli.

Gram altın tarafında ise, her ne kadar DXY tarafında yükselişler olsa da Kur Korumalı Mevduat etkisi ile 13.68 TL seviyesinin üzerine tepki vermeyen dolarTL kurunun, paralelinde ile 800TL altındaki fiyat seviyesinin devamını görüyoruz. Dolar/TL kurunun 13.68 TL üzerine hareketlenmesi ve 14 TL seviyesine yaklaşmaya doğru bir hareket içerisine girmesi söz konusu olursa gram altın fiyatının 800 TL üzerine çıkmasını görebiliriz. 800 TL altındaki fiyat seviyeleri orta vadede özellikle Fed’in mart ve mayıs aylarında faiz artırım zamanları öncesinde fırsat alımları niteliğinde olabilir.

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