Yatırımcılar dikkat! Çin altın alımını kesti

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Çin Merkez Bankası, yükselen fiyatlar nedeniyle rezervleri için altın alımını beşinci ay üst üste erteledi. Eylül ayında da rezervler için altın alımı yapmadı.

Çin'in altın rezervleri geçen ayın sonunda 72,8 milyon troy ons olarak gerçekleşti. Ancak altın rezervlerinin değeri Ağustos sonundaki 182,98 milyar dolardan 191,47 milyar dolara yükseldi.

Çin MB, Mayıs ayına kadar 18 ay üst üste rezervleri için için altın satın almıştı.

WisdomTree emtia stratejisti Nitesh Shah, "Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte PBOC yeni alımlara ara vermeye devam ediyor. Merkez bankasının daha fazla altın almak istediğine ancak daha cazip bir giriş noktası beklediğine inanıyoruz. Ancak küresel faiz oranlarının düşmesi ve jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte, fiyatların düşmesi için bir süre daha beklemeleri gerekebilir gibi görünüyor. Önümüzdeki yıl fiyatların 3.000 $/ons'un üzerine çıkacağı tahminimiz göz önüne alındığında, merkez bankası daha erken pozisyon almayı düşünebilir" dedi.