Yatırımcılar dikkat! Altın yükselişe geçti | Altın Haberleri

Altın fiyatları dün açıklanan ABD enflasyon rakamlarıyla yükselişe geçti. ABD'de enflasyon yıllık bazda düşüş gösterince Fed'in faiz indirimine gitmesine yönelik adımların erkene çekilebileceği ihtimali de ortaya çıktı.

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. ABD'nin Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından dolar diğer para birimleri karşısında güç kaybederken altın tarafında da yukarı yönlü ivme gerçekleşti.

Ons altın 7 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1974 dolara kadar çıktı.

Ons altın güne 1963 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1961 dolar, en yüksek de 1974 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1971 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın ise güne 1807 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1796 lira, en yüksek de 1819 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1817 liradan alıcı buluyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ FİYATLANIYOR

Uzmanlar, ABD faiz indiriminin yatırımcılar tarafından daha önce fiyatlanandan daha da erken gelebileceği beklentisiyle altın fiyatları tırmanışa geçti.

İŞTE TARİHİ ZİRVELER

Gram altın tarihi zirvesini 3 Kasım 2023 tarihinde 1830.5 lirayla kırdı. Ons altın ise 4 Mayıs 2023 tarihinde 2078 dolar ile tarihi zirvesine ulaşmıştı.

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