Türkiye'nin altın rezervleri artıyor | Altın Haberleri

Türkiye'nin altın rezervleri artıyor
Türkiye, yılın ilk 4 ayında altın rezervlerini 55 tondan fazla artırdı.
IMF tarafından derlenen verilere göre Türkiye, 2024 yılının ilk 4 ayında altın rezervlerini 55 ton 564 kg artırarak 781 ton 957 kg seviyesine çıkardı.
IMF'in dün açıkladığı verilere göre Türkiye, ilk 4 ayın her ayında altın rezervlerini yükseltti.
Ocak ayında rezerv 12 ton, Şubat ayında 17,95 ton, Mart ayında 10,03 ton ve Nisan ayında 15.58 ton artış gösterdi.
Türkiye'nin altın rezervi 2022 sonunda 542 ton, 2023 sonunda ise 726 ton seviyesindeydi.
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