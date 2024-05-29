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Türkiye'nin altın rezervleri artıyor

29.05.2024 - 06:47 | Son Güncelleme :
Türkiye'nin altın rezervleri artıyor | Altın Haberleri

Türkiye, yılın ilk 4 ayında altın rezervlerini 55 tondan fazla artırdı.

IMF tarafından derlenen verilere göre Türkiye, 2024 yılının ilk 4 ayında altın rezervlerini 55 ton 564 kg artırarak 781 ton 957 kg seviyesine çıkardı.

IMF'in dün açıkladığı verilere göre Türkiye, ilk 4 ayın her ayında altın rezervlerini yükseltti.

Ocak ayında rezerv 12 ton, Şubat ayında 17,95 ton, Mart ayında 10,03 ton ve Nisan ayında 15.58 ton artış gösterdi.

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Türkiye'nin altın rezervi 2022 sonunda 542 ton, 2023 sonunda ise 726 ton seviyesindeydi.


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