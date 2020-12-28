Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Aralık altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 452 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1883 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “ABD’de mali teşvik paketinin geçmemesi deflatif bir etkiye sahip olacağından, Trump’ın paketi imzalaması altın açısından son derece pozitif bir gelişmedir” dedi.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 458 lira seviyesinden tamamlarken; yılın son haftasının ilk işlem gününe 459 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 452.32 lira seviyesini, en yüksek ise 463.21 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.53 itibarıyla yüzde 1.30 oranında düşüşle 452.61 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 43 liradan satılıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık teşvik paketini onaylaması altının ons fiyatını desteklerken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1900 dolar seviyesini en düşük ise 1877 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında yükselişle 1883 dolardan işlem gördü.

“TRUMP’IN İMZASI ALTIN AÇISINDAN POZİTİF”

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

ABD’de mali teşvik paketinin geçmemesi deflatif bir etkiye sahip olacağından, Trump’ın paketi imzalaması altın açısından son derece pozitif bir gelişmedir. Trump'ın 900 milyar dolarlık koronavirüs teşvik paketini imzalayarak dünyanın en iyi ekonomisine daha fazla devlet fonu pompalamasıyla, altın fiyatlarının yükseliş ivmesine ağırlık verdiği görülüyor.

Geçtiğimiz hafta, 600 dolarlık bireysel yardım çeklerinin Trump tarafından yetersiz görülerek 2000 dolara çıkartılmasının istenmesiyle, süreç belirsizleşmişti. Ancak ekonominin acil yardıma ihtiyacı olması tutumu yumuşatmış görünüyor. Çeklerin tutarının çıkarılması konusu ise bugün Kongre’de oylanacak. Georgia seçimleri ve 2022 ara seçimleri düşünüldüğünde, Senato aritmetiğini düşünen partiler daha ılımlı bir çizgide ilerliyorlar.

Brexit anlaşması, mali teşvik gibi konular aynı zamanda dolar negatif… Değerli metaller pozitif fiyatlamayı öne çıkarttı, bu eğilim sürebilir. Aşılama, mali genişleme, Fed’in geniş para politikası taahhüdü… Bunların hepsi dolar dolaşımını kolaylaştıracak gelişmeler… Dolar, diğer paralara göre zayıflama eğilimini koruyabilir ve altın da bundan istifade edebilir.

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