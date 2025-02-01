Son dakika... Kuyumcularda altın ne kadar?

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Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor.

Kuyumcularda gram altın 3183 liradan alınırken 3226 liradan satılıyor. Has altın 3199 liradan alınırken 3217 liradan satılıyor.

Yeni çeyrek altın 5215 liradan alınırken 5265 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 5107 liradan alınıp 5169 liradan satılıyor.

Yeni yarım altın 10 bin 431 liradan alınırken 10 bin 530 liradan satılıyor. Eski yarım altın 10 bin 223 liradan alınırken 10 bin 337 liradan satılıyor.

Yeni tam altın 20 bin 797 liradan alınırken 20 bin 973 liradan satılıyor. Eski tam altın 20 bin 429 liradan alınırken 20 bin 647 liradan satılıyor.