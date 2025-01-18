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Son dakika haberi... Kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Güncelleme Tarihi:

#Kuyumcu#Altın#Fiyat
Son dakika haberi... Kuyumcularda altın fiyatları ne kadar Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:37

Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. İşte kuyumculardaki altın fiyatları...

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Altın fiyatları hafta sonu değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğu için Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor.

Kuyumcularda gram altın 3069 liradan alınırken 3112 liradan satılıyor. Has altın 3084 liradan alınırken 3102 liradan satılıyor.

Yeni çeyrek altın 5028 liradan alınırken 5078 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 4935 liradan alınıp 5000 liradan satılıyor.

Yeni yarım altın 10 bin 56 liradan alınırken 10 bin 156 liradan satılıyor. Eski yarım altın 9870 liradan alınırken 10 bin 1 liradan satılıyor.

Yeni tam altın 20 bin 49 liradan alınırken 20 bin 228 liradan satılıyor. Eski tam altın 19 bin 741 liradan alınırken 19 bin 940 liradan satılıyor.

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#Kuyumcu#Altın#Fiyat

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