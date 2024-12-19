Son dakika haberi... Altındaki sarsıntı geçmedi... İşte düşüşün nedeni

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Fed'in faiz indirimi yapmasına rağmen altın fiyatlarındaki düşüş durmadı. Fed, 2025 yılı için 2 kez faiz indirimi yapabileceği tahmininde bulundu ve bu durum da altın fiyatları üzerinde negatif etki oluşturdu. Fed'den 2025 yılında 4 faiz indirimi bekleniyordu.

Fed'in faizi daha dikkatli kullanacağını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları hızla geriledi. Ons altın bir ay önceki fiyatlarına geriledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2592 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2583 dolar, en yüksek de 2618 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2608 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2920 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2911 lira, en yüksek de 2950 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2939 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2963 liradan alınırken 3004 liradan satılıyor.