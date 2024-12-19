×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAAltın Haberleri

Son dakika haberi... Altındaki sarsıntı geçmedi... İşte düşüşün nedeni

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altındaki sarsıntı geçmedi... İşte düşüşün nedeni
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:54

Altın fiyatları Fed'in faiz açıklamasının ardından 2025 yılında yapılması beklenen faiz indirimi sayısının 2'ye gerilemesiyle resmen yıkıldı. Sert satışlarla karşılaşan altın uzun süren bekleme serüvenini kötü gidişatla tamamladı.

Haberin Devamı

Fed'in faiz indirimi yapmasına rağmen altın fiyatlarındaki düşüş durmadı. Fed, 2025 yılı için 2 kez faiz indirimi yapabileceği tahmininde bulundu ve bu durum da altın fiyatları üzerinde negatif etki oluşturdu. Fed'den 2025 yılında 4 faiz indirimi bekleniyordu.

Fed'in faizi daha dikkatli kullanacağını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları hızla geriledi. Ons altın bir ay önceki fiyatlarına geriledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2592 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2583 dolar, en yüksek de 2618 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2608 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2920 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2911 lira, en yüksek de 2950 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2939 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2963 liradan alınırken 3004 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!