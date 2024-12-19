Son dakika haberi... Altındaki sarsıntı azalıyor... Toparlanmaya başladı

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Fed'in faiz indirimi yapmasına rağmen altın fiyatlarındaki düşüş durmadı. Fed, 2025 yılı için 2 kez faiz indirimi yapabileceği tahmininde bulundu ve bu durum da altın fiyatları üzerinde negatif etki oluşturdu. Fed'den 2025 yılında 4 faiz indirimi bekleniyordu.

Fed'in faizi daha dikkatli kullanacağını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları hızla geriledi. Ons altın bir ay önceki fiyatlarına geriledi.

Gün içinde algı yıkılmaya başladı ve altında toparlanma süreci başladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2592 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2583 dolar, en yüksek de 2622 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2618 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2920 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2911 lira, en yüksek de 2957 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2953 liradan alıcı buluyor.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2977 liradan alınırken 3012 liradan satılıyor.