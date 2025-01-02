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Son dakika haberi... Altında yeni yıl hareketliliği

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altında yeni yıl hareketliliği
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 06:44

Altın fiyatları yılın ilk işlem gününde hafif primli seyrediyor. Gram altın 3 bin liranın sınırında işlem görüyor.

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Küresel piyasalar 2025 yılına resmen başladı. Dünkü yılbaşı tatilinin ardından işlemlere başlayan piyasalarda ilk etapta altın fiyatları dikkat çekmeye başladı.

2024'ün son aylarında durgun seyreden gram altın yılın ilk işlem gününe 3 bin lira sınırında başladı.

Bu yıl Fed'in atacağı adımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hamleleri altının yönünü tayin edecek.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2625 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2621 dolar, en yüksek de 2636 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2632 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2984 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2978 lira, en yüksek de 2999 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2994 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3010 liradan alınırken 3055 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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