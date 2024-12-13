Son dakika haberi... Altında kar realizasyonu... Toparlanmaya çalışıyor

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Altında karışık seyir devam ediyor. ABD enflasyon verisiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatları dün geç saatlerde yaşanan kar realizasyonu nedeniyle kazançlarını sildi. Altın yatırımcıları Fed'in atacağı adımlara göre hareket etmeyi planlıyor.

Doların güçlenmesi de altın fiyatlarını aşağı çeken nedenlerden biri olarak öne çıkıyor. Euro, ABD doları karşısında 26 Kasım'dan bu yana ilk kez 1,0460 seviyesine geriledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2679 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2679 dolar, en yüksek de 2692 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2685 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3006 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3005 lira, en yüksek de 3026 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3018 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

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Kapalıçarşı'da gram altın 3024 liradan alınırken 3067 liradan satılıyor.