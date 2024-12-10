Son dakika haberi... Altın yatırımcıları dikkat! Sınıra dayandı

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Altın fiyatları pozitif seyir izlemeye devam ediyor. Küçük adımlarla yükseliş hareketleri oluşuyor. Çin ekonomisinin güçlenmesi için yeni teşvik paketlerinin açıklanacağının duyurulmasıyla birlikte altın fiyatları güçlenmeye başladı.

ABD'nin enflasyon verisi beklentisi ve Fed'in faiz tarafında düşüş yönlü alacağı aksiyon beklentisi de altını destekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2658 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2657 dolar, en yüksek de 2676 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2673 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2975 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2975 lira, en yüksek de 2999 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2995 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da altın 3006 liradan alınırken 3039 liradan satılıyor.