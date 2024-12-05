Son dakika haberi... Altın yatay seyrediyor

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Altın fiyatlarını etkileyecek tüm etkenler bir arada olmaya devam ediyor. Yatırımcılar bekleme moduna geçti ve yükselişe odaklandı.

Doların güç kazanması, Bitcoin'in rekor kırması, İsrail'in ateşkesi delip saldırılarına devam etmesi altın fiyatları üzerinde karışık fiyat hareketlerine neden oluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2650 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2644 dolar, en yüksek de 2651 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2647 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2959 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2954 lira, en yüksek de 2962 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2957 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3004 liradan alınırken 3046 liradan satılıyor.