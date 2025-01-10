Son dakika haberi... Altın rekorun kıyısında

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Küresel piyasalarda altın fiyatları bu hafta güç kazandı. ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı düşüş gösterdi.

ENFLASYON İÇİN RİSKLER VAR

ABD'de Fed yetkilileri enflasyon tarafında risklerin olduğunu öne sürdü.

KARMAŞA İÇİNDE REKORA YAKLAŞTI

Veriler ve açıklamalar arasında kalan altın fiyatları yükselişe geçti. Bir süredir durgun seyreden altın bu hafta güçlü alımlarla karşılaştı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2669 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2668 dolar, en yüksek de 2674 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2672 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3032 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3031 lira, en yüksek de 3043 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3040 liradan alıcı buluyor. Gram altın 30 Kasım 2024 tarihinde 3076 lirayla tarihi yüksek seviyesini görmüştü.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3037 liradan alınırken 3077 liradan satılıyor.