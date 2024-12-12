Son dakika haberi... Altın rekoru kırmak istiyor

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Piyasalar ABD verilerine odaklanmış durumda. Güçlü seyreden dolar karşısında altın tarafında baskı oluşuyor. Dün ABD'de açıklanan enflasyonunun beklentiler dahilinde ancak yüksek gelmesi nedeniyle altın fiyatları hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü.

Altının tarihi yüksek seviyesi 3076 lira olarak karşımıza çıkıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2717 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2700 dolar, en yüksek de 2726 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2708 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3046 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3028 lira, en yüksek de 3056 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3037 liradan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3030 liradan alınırken 3073 liradan satılıyor.