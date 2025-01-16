×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAAltın Haberleri

Son dakika haberi... Altın rekor kırdı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altın rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 06:45

Altın fiyatları ABD'de yükselen enflasyon ve Gazze'deki ateşkesle birlikte rekor kırdı.

Haberin Devamı

Altın yatırımcıları uzun zamandır beklediği rekora kavuştu. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Gazze'den gelen ateşkes haberi de altın üzerinde etkili oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2696 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2693 dolar, en yüksek de 2702 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2697 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3074 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3071 lira en yüksek de 3083 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3077 liradan alıcı buluyor. Altın 3083 lirayla tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3060 liradan alınırken 3102 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!