Son dakika haberi... Altın haftaya sakin başladı

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Altın yatırımcıları yeni rekor beklerken sakin seyir izleniyor. ABD'den gelen istihdam verileri sonrasında yükselişe geçen altın rekora yakın seviyelerde bulunuyor.

Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2690 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2679 dolar, en yüksek de 2693 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2688 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3064 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3052 lira, en yüksek de 3068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3062 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3040 liradan alınırken 3077 liradan satılıyor.