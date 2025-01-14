Son dakika haberi... Altın fiyatlarında karışık seyir

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Küresel piyasalarda gözler Fed'e ve ABD'den gelecek enflasyon verisine çevrilmişken altın fiyatları rekorun kıyısında işlem görmeye devam ediyor.

Dün rekora yaklaşan ancak Fed'in faizi daha hızlı düşürmeyeceğine yönelik beklentiler akşam saatlerinde satışla karşılaştı.

Bugün ise dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2662 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2660 dolar, en yüksek de 2674 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2673 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3037 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3035 lira, en yüksek de 3051 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3050 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3037 liradan alınırken 3075 liradan satılıyor.