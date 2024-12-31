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Son dakika haberi... Altın fiyatlarına neler oluyor?

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#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altın fiyatlarına neler oluyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 06:59

Küresel piyasalar yılbaşı ve Noel Bayramı nedeniyle tatil havasından çıkamadı. Sığ seviyelerde işlem gören piyasalarda hareketlilik de azaldı. Altın fiyatları da yataya yakın düşüş hareketi gösteriyor.

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Altın yatırımcıları bu yılı karlı kapatmayı planlıyor. Yılın son işlem gününde altın yataya yakın seviyelerde düşüşle seyrediyor.

Fed'in faiz indirimini 2025 yılında iki defa gerçekleştirme ihtimali altına olan talebi frenledi. Faiz indirimlerinin az olması doları desteklerken 20 gün sonra ABD başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın icraatleri de merak ediliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2607 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2602 dolar, en yüksek de 2611 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2608 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2961 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2952 lira, en yüksek de 2972 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2965 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2964 liradan alınırken 3010 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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