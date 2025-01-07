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Son dakika haberi... Altın fiyatları yükselişe geçti

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altın fiyatları yükselişe geçti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:42

Euro Bölgesi'nde enflasyonun yükselmesiyle birlikte altın fiyatları da güç kazandı. Gram altın 3027 liraya kadar tırmandı.

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Altın yatırımcıları fiyatların ne olacağını merakla bekliyor. Bu yıl emtia piyasalarında düşüş ve durgunluk beklenirken altın jeopolitik riskler ve hükümet borçları nedeniyle riske karşı koruma modu gösterebilir.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2.4 gerçekleşti ve beklentilerin üzerinde geldi. Bu gelişmenin etkisiyle altın yükselişe geçti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2634 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2632 dolar, en yüksek 2664 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2657 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2990 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2987 lira, en yüksek de 3027 bin lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3019 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3030 liradan alınırken 3066 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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