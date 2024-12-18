×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAAltın Haberleri

Son dakika haberi... Altın Fed'e odaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi... Altın Fede odaklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 08:58

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına odaklandı.

Haberin Devamı

Altın fiyatları yatay seyrediyor. ABD'de açıklanacak olan en kritik faiz verisiyle birlikte altında hareketlenme bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2643 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2642 dolar, en yüksek de 2651 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2647 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2973 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2973 lira, en yüksek de 2985 lira seviyesi görülmüştü. Şu sıralar 2980 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin liradan alınırken 3039 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!