Son dakika haberi... Altın Fed'e odaklandı

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Altın fiyatları yatay seyrediyor. ABD'de açıklanacak olan en kritik faiz verisiyle birlikte altında hareketlenme bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2643 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2642 dolar, en yüksek de 2651 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2647 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2973 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2973 lira, en yüksek de 2985 lira seviyesi görülmüştü. Şu sıralar 2980 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin liradan alınırken 3039 liradan satılıyor.