×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAAltın Haberleri

Son dakika... Altında pozitif seyir

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altında pozitif seyir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 06:48

Altın fiyatları seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımları nedeniyle bir süredir düşüş gösteriyordu. Bugüne yataya yakın pozitif seyirle başladı.

Haberin Devamı

Altın yatırımcıları yeni rekorlar beklerken seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımı doları güçlendirmeye devam ediyor.

Dolardaki güçlenme altına negatif yansırken İsrail'in Lübnan'la olan ateşkese rağmen saldırı yapması altın fiyatlarını yükseltti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2637 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2634 dolar, en yüksek de 2645 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2640 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2943 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2942 lira, en yüksek de 2955 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2950 liradan alıcı buluyor. Tarihi zirvesinden gram altın sadece yüzde 4 civarında geride işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2979 liradan alınırken 3029 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!