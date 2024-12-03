Son dakika... Altında pozitif seyir

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Altın yatırımcıları yeni rekorlar beklerken seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımı doları güçlendirmeye devam ediyor.

Dolardaki güçlenme altına negatif yansırken İsrail'in Lübnan'la olan ateşkese rağmen saldırı yapması altın fiyatlarını yükseltti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2637 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2634 dolar, en yüksek de 2645 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2640 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2943 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2942 lira, en yüksek de 2955 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2950 liradan alıcı buluyor. Tarihi zirvesinden gram altın sadece yüzde 4 civarında geride işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2979 liradan alınırken 3029 liradan satılıyor.