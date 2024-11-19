Son dakika... Altında 3000 lira sesleri yükseliyor

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Altın yatırımcıları rekor üstüne rekor kırılan günlerden sürekli düşüş yaşanan günleri gördü. 3076 lirayla tarihi zirvesini gören gram altın 2789 liraya kadar düştü. Kısa sürede yaklaşık 300 liralık düşüş yaşayan gram altın yatırımcılarını karamsar görüşe itti.

Ancak altın bu haftaya pozitif başladı. Rekorun düzeltmesi tamamlanırken yeniden küçük hareketlerle yükseliş trendi yakalanmaya çalışılıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2610 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2609 dolar, en yüksek de 2625 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2624 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2899 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2890 lira, en yüksek de 2920 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2919 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3045 liradan alınırken 3089 liradan satılıyor.