×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAAltın Haberleri

Son dakika... Altında 3000 lira sesleri yükseliyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altında 3000 lira sesleri yükseliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 06:33

Altın fiyatları haftaya pozitif başlangıç yaptı. Bugün de yükseliş trendi devam ediyor. Gram altında 2900 liranın üstünde tutunma gerçekleşti.

Haberin Devamı

Altın yatırımcıları rekor üstüne rekor kırılan günlerden sürekli düşüş yaşanan günleri gördü. 3076 lirayla tarihi zirvesini gören gram altın 2789 liraya kadar düştü. Kısa sürede yaklaşık 300 liralık düşüş yaşayan gram altın yatırımcılarını karamsar görüşe itti.

Ancak altın bu haftaya pozitif başladı. Rekorun düzeltmesi tamamlanırken yeniden küçük hareketlerle yükseliş trendi yakalanmaya çalışılıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2610 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2609 dolar, en yüksek de 2625 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2624 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2899 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2890 lira, en yüksek de 2920 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2919 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3045 liradan alınırken 3089 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!