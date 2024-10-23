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Son dakika... Altın yeniden rekor kırdı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın yeniden rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:01

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor. Yükselip dinlenip tekrar yükseliş hareketi içine giren altın 3029.6 liraya kadar tırmandı ve tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

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Altın yatırımcıları 'altın dönemlerini' yaşıyorlar. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması, Orta Doğu'daki çatışma ortamı altın fiyatlarında yükselişi destekliyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3028 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3014 lira, en yüksek de 3029.6 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3029 liradan işlem görüyor. Altın bugün tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2748 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2737 dolar, en yüksek de 2750 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2749 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3119 liradan alınırken 3164 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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