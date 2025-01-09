Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

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Altın yatırımcıları yükseliş beklemeye devam ediyor. ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azaldı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları yükseliş gösterdi.

Fed tutanaklarında ise enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığını belirtildi.

Bu gelişmeler ışığında altın karışık seyre yöneldi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2663 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2656 dolar, en yüksek de 2664 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2660 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3026 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3019 lira, en yüksek de 3028 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3024 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3027 liradan alınırken 3069 liradan satılıyor.