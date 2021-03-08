gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, güncel altın fiyatları, 8 Mart altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 415 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1690 dolar seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Ons altın fiyatının 1700 dolar üzerindeki 1713 dolar ilk teknik direnç seviyesini aşabilmesi için birtakım yeni haberler gerekli. Eğer bu haber akışı olmazsa ons altın tarafındaki tek yükseliş beklenti kaynağımız bu seviyelerden gelecek fırsat niteliğindeki tepki alımları olur” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 410 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 413 lira seviyesinden başladı. Dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 410.03 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 417.35 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 14.36 itibarıyla yüzde 1.13 oranında yükselişle 415.69 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 682 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 809 liradan satılıyor.

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Ons altın, ABD'de Senato'da kabul edilen 1.9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin neden olduğu tedirginliklerden destek bulurken; gün içerisinde en yüksek 1714 dolar seviyesini, en düşük ise 1688 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise, yüzde 0.46 oranında düşüşle 1690 dolardan işlem gördü.

Piyasalar, ABD tahvil piyasasını ve petrol fiyatlarının seyrini takip etmeyi sürdürecek.

ONS ALTININ YENİ HABERLERE İHTİYACI VAR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Yeni haftaya başlarken yükselen dolar endeksi etkisi altında kalan ons altın 1700 dolar seviyelerinde. Aynı zamanda ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin de yeni haftanın başlangıcında yüzde 1.50 seviyelerinin üzerinde dalgalı bir seyirde olması da ons altın fiyatını 1700 doların üzerine atması konusunda frenliyor.

ABD’de senato onayından geçen 1.9 trilyon dolarlık destek paketinin ons altın fiyatı üzerinde artırıcı bir etki göstermemesini enflasyonun artış yönündeki beklentilerin daha ağır basmasına bağlıyoruz. Nitekim, bu hafta içerisinde çarşamba günü açıklanacak ABD şubat ayı enflasyon oranına ilişkin genel piyasa beklentisi de aylık ve yıllık bazda hafif çaplı artışlar olması yönünde. Her ne kadar Fed Başkanı Powell yüzde 2 enflasyon hedefinin uzağında olduklarını söylese de piyasalardaki genel beklenti enflasyon artışını şimdiden fiyatlamaya başladı.

Piyasalarda eğer risk iştahı tarafında artış olursa ons altının 1700 dolar üzerine çıkması zorlaşır. Ons altın fiyatının 1700 dolar üzerindeki 1713 dolar ilk teknik direnç seviyesini aşabilmesi için birtakım yeni haberler gerekli. Eğer bu haber akışı olmazsa ons altın tarafındaki tek yükseliş beklenti kaynağımız bu seviyelerden gelecek fırsat niteliğindeki tepki alımları olur.

Gram altın tarafında ise, 413 TL fiyat seviyesinin üzerindeki hareketlerin kaynağı ons altın fiyatlarından çok dolarTL kurundaki hareketler olacaktır şeklinde görülüyor. DolarTL kurunun 7.55 TL üzerinde 7.62 TL direncini kırması halinde gram altın fiyatları yükselişe geçebilir. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketi de şu anda bu ihtimali biraz güçlendiriyor. Teşvik paketinin uygulamaya geçmesi ve piyasadaki yankıları bu haftanın ortasına kadar olan süreçte altın fiyatlarını daha da belirgin hale getirecek. Bugün özelinde makro ekonomik veri ajandasının da nispeten çok yoğun olmamasından ötürü günün daha çok gözleme dayalı geçirilmesini öneriyoruz.

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