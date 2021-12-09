gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık altın fiyatları

Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon rakamlarının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturması beklenirken; Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, “Yarın ABD’de açıklanacak TÜFE rakamı kritik önemde olacaktır. Enflasyonist baskıların devam etmesi durumunda Fed’in önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantısında varlık azaltım hızını artırması ve 2022 yılının ilk yarısında faiz artışına gitme ihtimali daha da güç kazanacaktır” dedi.

Altın yatırımcısının gözü cuma günü Türkiye saati ile saat 16.30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verisinde olacak. ABD enflasyonunda gelecek güçlü bir verinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım takvimini öne çekilme ihtimalini kuvvetlendireceği beklentisiyle altın fiyatlarını baskılayacağı tahmin ediliyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1787 dolar seviyesini; en düşük ise 1773 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 16.54 itibarıyla yüzde 0.48 oranında düşüşle 1777 dolardan işlem gördü.

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Gram altının fiyatı, yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 791,56 lira seviyesini, en düşük ise 780,17 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.47 oranında yükselişle 788,93 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1283 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 276 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 785 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 784 lira seviyeden başlamıştı.

ABD ENFLASYON RAKAMI KRİTİK ÖNEMDE OLACAK

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Kasım ayının ilk yarısında yükselişlerin etkili olduğu ons altında kasım ayının ikinci yarısında satış baskısının artış kaydettiği ve aşağı yönlü bir fiyatlamanın etkili olduğu görüldü. Güney Afrika’da tespit edilen ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant salgın kaynaklı endişeleri artırırken, ilk fiyatlamalarda güvenli liman talebini de artıran bir gelişme oldu. Yeni varyantın daha hızlı bulaştığına ilişkin açıklamalar gelirken, henüz yeni varyantın daha ağır semptomlara neden olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyona rağmen korkulduğu gibi ağır seyretmiyor oluşu sevindirici bir gelişme olurken, önümüzdeki günlerde bu husustaki gelişmeler yakından takip edilecektir.

Piyasalar tarafında korku yaratan bir diğer konu ise aşıların yeni varyanta karşı etkisiz kalabileceği konusuydu. İlk sonuçlara göre üç doz BioNTech aşısının Omikron varyantına karşı koruma sağladığının açıklanması da piyasaları rahatlattı. Bu hafta salgın kaynaklı endişelerin bir miktar yatıştığı ve risk iştahının güç kazandığı görülüyor. Güvenli liman talebinin zayıflaması da ons altında dalgalı ve kararsız görünümün devam etmesine yol açıyor. Yine de salgın kaynaklı riskler ve endişeler varlığını sürdürüyor. Yeni varyantın hızlı bulaşıyor olması ve kış aylarının da gelmesiyle birlikte vaka sayılarında gözlenebilecek artış ek tedbirleri ve kısıtlamaları gündeme getirebilir. Bu durumda zaman zaman risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Salgın kaynaklı gelişmelerin yanında küresel çapta enflasyonist görünüm ve merkez bankalarının sıkılaşma eğilimleri gündemdeki yerini ve önemini koruyor.

Fed Başkanı Powell’ın geçen haftaki konuşmasında enflasyon endişelerini daha ciddi bir tonda dile getirmesi ve Fed’in fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı bir enflasyonu önlemek için elindeki tüm araçları kullanacağını açıklaması piyasalarda şahin olarak algılandı. Mevcut durumda Fed’in varlık alım programını sona erdirmeden faiz artışına gitmeyeceği iletişimi kurulurken, Fed’in aralık toplantısı kritik olacaktır. Bu toplantıda varlık azaltım programını hızlandırması daha erken bir faiz artırımı konusunda Fed’in elini güçlendirecek olup, ons altın üzerindeki baskının artış kaydetmesine neden olabilir.

Yarın ABD’de açıklanacak TÜFE rakamı kritik önemde olacaktır. Enflasyonist baskıların devam etmesi durumunda Fed’in önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantısında varlık azaltım hızını artırması ve 2022 yılının ilk yarısında faiz artışına gitme ihtimali daha da güç kazanacaktır.

Toparlamak gerekirse, küresel çapta ve ABD’de artış kaydeden ve yukarı yönlü risklerin devam ettiği enflasyon merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulamasına neden olurken, özellikle Fed’in şahin bir tutum ortaya koyması ve sıkılaşma yönünde adımlar atması orta vadede doları desteklemeye ve ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir. 200 günlük üssel ortalamasının (1798 dolar) altında fiyatlanan ons altında kısa vadede 1760 dolar ve devamında 500 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1740 dolar seviyesi ilk önemli destek noktalarıdır.

Daha önceki aylarda yaşanan düşüşlerde destek olarak çalışan 500 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması teknik olarak satış baskısının artış kaydetmesine neden olabilir. Ortalama altında satıcılı seyrin devam edebileceği ons altında 1700 - 1687 ve 1645 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise ilk olarak 1798 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük üssel ortalamanın aşılması gerekmektedir. 200 günlük ortalama ve 1800 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 1800 dolar altında kalındığı sürece olası yükselişlere tepki mahiyetinde yaklaşmak yararlı olacaktır. 1800 dolar üzerinde 1825 dolar ve 1835 dolar direnç olarak önem kazanırken, bu seviyelerin aşılması durumunda 1877 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 1900 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir.

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